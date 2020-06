Onde será a Copa do Mundo feminina de 2023?

Fifa anuncia a próxima sede do Mundial feminino, que terá 32 seleções: candidatura de dois países é a vencedora

A feminina de 2019 foi um sucesso de jogo, de público e de audiência. Diante disso, a Fifa começa a trabalhar que próximo Mundial, em 2023, também tenha um bom retorno. O primeiro passo era a escolha de uma sede e a entidade já escolheu onde as principais estrelas do futebol mundial disputarão o grande título.

A candidatura conjunta de e Nova Zelândia venceu a disputa com a e receberá o torneio.

O era um dos candidatos a ser o anfitrião do evento, mas retirou a proposta, assim como diversos outros países.

Novo formato

O presidente da Fifa Gianni Infantino já tinha afirmado antes da final da Copa de 2019 que pretendia ampliar o número de seleções para a próxima edição. No fim de julho, a instituição confirmou que a próxima Copa do Mundo feminina contará com 32 seleções, diferente das 24 que jogaram em 2019.

Assim, se classificam apenas duas seleções de cada grupo para as oitavas de final.

Dessa forma, o número de times nacionais se iguala ao da Copa do Mundo masculina, que até chegou a flertar com a possibilidade de 48 seleções, mas recuou.

O Brasil foi candidato a ser país-sede?

O Brasil entrou oficialmente com a inscrição para ser o país-sede da Copa do Mundo de 2023, porém retirou a candidatura por faltas de garantias do governo federal, necessárias para receber o torneio. Assim como o Brasil, a , a e o desistiram de receber o próxima Copa do Mundo. Os japoneses retiraram a candidatura faltando apenas três dias para o anuncio oficial.

Duas candidaturas concorraram na "final" para: Austrália e Nova Zelândia, escolhida para sediar a competição, e Colômbia. O anúncio da próxima sede do Mundial foi feito nesta quinta-feira, 25 de junho.

O aumento do número de seleções foi um dos impedimento que causou dificuldades e a desistência de alguns países.

Quando será a próxima Copa do Mundo feminina?

Assim como o Mundial masculino, a Copa feminina acontece de quatro em quatro anos, sempre no ano ímpar posterior ao do torneio masculino. Portanto, a próxima edição do torneio acontecerá em 2023, menos de um ano depois da Copa do Mundo masculina no Qatar, que acontecerá entre novembro e dezembro de 2022.

O torneio feminino deve acontecer no meio do ano de 2023, entre junho e julho, como já é de costume das edições anteriores.

Quais foram as campeãs das Copas do Mundo?

A Copa do Mundo feminina começou a ser disputada oficialmente em 1991. De lá para cá foram oito edições do torneio e apenas quatro países foram campeões.