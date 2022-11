Kylian Mbappe vs Erling Haaland: quem vai dominar o futebol?

Jovens astros do futebol mundial conquistam olhares de gols, assistências e títulos, por clubes e seleções

A questão de quem é melhor entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tem sido o tema de debate mais quente entre os torcedores do mundo do futebol há cerca de duas décadas. As duas lendas se orgulham de estatísticas incríveis tanto no futebol pelo clube quanto na seleção nacional, e continuam fortes apesar de chegarem aos 40 anos.

Entre os jogadores mais jovens, há vários nomes que já se estabeleceram como estrelas também. Entre eles, os dois mais destacados são, provavelmente, o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland e é seguro dizer que eles estão atualmente competindo para ver quem se estabelecerá como a futura superestrela do futebol mundial.

Então, quem exatamente tem melhores estatísticas entre Kylian Mbappé e Erling Haaland no momento e qual deles pode vir a se tornar o futuro GOAT?

Kylian Mbappé vs Erling Haaland: gols por clubes

Kylian Mbappé Temporada Erling Haaland 1 2015/16 0 26 2016/17 4 21 2017/18 12 39 2018/19 5 30 2019/20 44 42 2020/21 41 39 2021/22 30 18 2022/23 23 216 Total 159

Ambas as estrelas começaram sua carreira sênior durante a temporada 2015/16. Mbappe jogou pelo Mônaco na Ligue 1 e Haaland jogou pelo time norueguês Bryne.

A temporada mais marcante do atacante francês foi a de 2021/22, quando marcou 46 gols pelo PSG, seu atual clube.

No caso de Haaland foi em 2019/20, quando marcou um total de 44 gols pelo RB Salzburg e Dortmund.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland: assistências por clubes

Kylian Mbappé Temporada Erling Haaland 3 2015/16 0 14 2016/17 1 15 2017/18 4 17 2018/19 1 18 2019/20 10 11 2020/21 12 26 2021/22 8 4 2022/23 3 108 Total 39

Mbappe desfruta mais uma vez de uma vantagem clara sobre Haaland no número de assistências fornecidas no futebol de clubes em sua carreira até o momento. O francês já prestou mais de 100 assistências em oito temporadas até o momento.

O astro do PSG forneceu o maior número de assistências, 26, na temporada 2021/22, enquanto o atacante norueguês forneceu 12 na temporada 2020/21, seu maior número de assistências em uma única temporada até agora.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland: jogos e gols internacionais

Mbappé Estatísticas Haaland 59 Jogos 23 28 Gols 21

Mbappé fez sua estreia internacional em 2017 para a França e desfrutou indiscutivelmente o ponto alto de sua carreira um ano depois, quando levou Les Bleus à glória da Copa do Mundo.

Haaland, por outro lado, fez sua estreia internacional em 2019, mas ainda não teve a chance de brilhar em um grande torneio, apesar de somar quase um gol por partida disputada pela seleção.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland: Troféus por clubes

Mbappé Troféus Haaland 5 Títulos de Ligas 2 7 Competições de Copas 2 - Títulos Europeus -

Kylian Mbappé ganhou cinco títulos da liga e sete grandes competições de Copa em sua carreira até agora. Dos cinco títulos do campeonato, quatro vieram com o PSG e um com Mônaco.

Haaland conquistou dois títulos do campeonato e duas grandes competições de copas. Os títulos da liga que Haaland conquistou foram na Áustria com o Red Bull Salzburg.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland: Troféus internacionais

Mbapp Trophies Haaland 1 World Cup - - Europs - 1 Uefa Nations League -

Mbappe joga por um time nacional muito mais forte na França quando comparado a Haaland que joga pela Noruega.

O homem do PSG já ganhou dois grandes troféus internacionais em sua carreira até agora. Ele ajudou a França a ganhar a Copa do Mundo em 2018 e a Liga das Nações da UEFA, na temporada 2020-21.

Haaland, por outro lado, ainda não conquistou um reconhecimento internacional com sua seleção nacional.

