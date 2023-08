Krasnodar propõe fim de dívida do Santos por Cueva em troca de Joaquim Henrique

Russos venderam Cueva ao Peixe por US$ 7 milhões, mas o valor foi repactuado após descumprimento de acordo; parcelas devem ser quitadas até dezembro

O Krasnodar, da Rússia, voltou a procurar o Santos para conversar sobre uma eventual contratação do zagueiro Joaquim Henrique no mercado da bola, como soube a GOAL. A ideia dos europeus é levar o defensor em troca do abatimento completo da dívida pela compra de Cristian Cueva. Esta é a segunda vez que as partes conversam sobre o assunto. A primeira aconteceu no fim de junho e foi revelada pelo jornalista Jorge Nicola.

O Peixe voltou a recusar o formato da negociação, o que incomodou o presidente do Krasnodar, Sergey Galitsky. Ele queria que o clube abrisse conversas e estava disposto até a discutir uma composição com compensação financeira, além do fim da pendência.

O Santos contratou Joaquim Henrique por R$ 16 milhões em fevereiro deste ano. O jogador firmou contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026. Na passagem pelo clube, o jogador disputou 25 partidas, somando 2.149 minutos em campo. No período, marcou um gol e não deu assistência.

A postura dos russos causou ainda mais desgaste na relação conturbada entre Santos e Krasnodar. O início do imbróglio se deu em 2019. À época, o clube do litoral paulista contratou o jogador por empréstimo gratuito, mas com a obrigação de adquiri-lo por US$ 7 milhões na temporada seguinte. O valor não foi pago no prazo previsto e foi repactuado.

Em junho de 2021, o atual presidente santista, Andrés Rueda, costurou negócio com os russos para pagamento do débito de US$ 7 milhões (R$ 35 milhões à época). A quantia deve ser quitada até dezembro de 2023.

Em meio ao parcelamento, o Santos voltou a atrasar parcelas. A GOAL noticiou com exclusividade o descumprimento da repactuação por parte dos paulistas. À época, a reportagem apurou que a dívida seria paga com a quantia da venda do zagueiro Kaiky ao Almería, da Espanha. No entanto, o valor integral da transferência do atleta — € 4,5 milhões — foi retido pelo Fisco Espanhol, e o clube não cumpriu o compromisso.