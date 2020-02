Konrad de la Fuente: futura estrela americana do Barcelona que pode dar as costas a La Masia

O jogador de 18 anos interessa na Alemanha, o contrato no Camp Nou acaba no final da temporada

Por quase 40 anos, a fabulosa academia La Masia de operou em um nível sem igual.

O sistema juvenil do Barça desenvolveu jogadores de forma histórica, produzindo recentemente astros como Andres Iniesta, Xavi, Pep Guardiola, Lionel Messi, Carles Puyol e Sergio Busquets. Essas lendas começaram suas carreiras nesses campos da Catalunha, aprendendo caráter e cultura que viriam a definir diferentes eras e times campeões.

Konrad de la Fuente não é o primeiro americano a chamar La Masia de casa. O título pertence a Ben Lederman, cuja permanência de sete anos no Barça foi prejudicada pela proibição de transferências de jovens do clube em 2014. Mas De la Fuente poderia muito bem se tornar o primeiro americano a chegar ao alto escalão do Camp Nou e representar um clube que continua sendo, sem dúvida, o maior do mundo.

Isso, contudo, vai depender se o clube vai conseguir manter o adolescente talentoso nos próximos meses.

Nascido em Miami, filho de pais haitianos, De la Fuente se mudou para Barcelona aos 10 anos, quando seu pai conseguiu um emprego na embaixada do Haiti na . Pouco tempo depois, o atacante foi descoberto jogando pelo time local CF Damm e recebeu a chance de se juntar ao Barça.

É uma chance oferecida a poucos jogadores, mas cobiçada por praticamente todos os jovens que já chutaram uma bola. Em La Masia, De la Fuente recebeu uma educação futebolística diferente de qualquer outra no mundo, enquanto crescia próximo a um elenco rotativo de figuras lendárias, incluindo talvez as melhores de todos os tempos.

“Sempre foi um sonho”, De la Fuente contou a ESPN em maio. “Todo fim de semana eu assistia Ronaldinho, ele era meu ídolo. Na época, ele jogava no Barça. Eu pensava: 'Cara, eu gostaria de chegar lá', sabe? Eu sempre sonhei e trabalhei duro desde que eu era um garotinho para torná-lo realidade.”

“Quando chegamos aqui, eu sempre soube que essa era uma grande oportunidade para eu ser notado. Eu sabia que eles tinham olheiros por todo o lugar. Era apenas uma questão de eu jogar bem e eles me verem. Estou feliz por ter tido a chance.”

“Enquanto passou seus anos de formação fora dos , a estrela de 18 anos foi acelerada nas equipes de jovens dos Estados Unidos. Ele era parte da equipe de sub-18 aos 16 anos de idade, antes de saltar para o Sub-20 em 2019, representando seu país na no último verão.

De la Fuente era o único jogador de 17 anos na lista de Tab Ramos, e ele começou todas as cinco partidas antes de uma derrota nas quartas de final para o .

“Konrad é especial”, disse Omid Namazi, ex-treinador dos Estados Unidos sub-18, ao American Soccer Now no verão de 2019. “Ele é bastante dinâmico com a bola nos pés, quando pode correr contra os zagueiros e criar oportunidades de gol para si mesmo. Mas ele também é esperto o suficiente para encontrar o passe final para criar para os outros”.

“Eu usava ele principalmente como um centroavante e ele era muito bom lá, mas eu acho que ele é melhor utilizado quando aberto pelas pontas ou por fora, em um 4-4-2”.

Desde que chegou ao Barcelona, com 12 anos, o atacante, hoje com 18 anos, progrediu constantemente pelas equipes de jovens enquanto se aflorava um jovem atacante dinâmico. Até o momento, ele atuou principalmente no sub-19 do Barcelona, ​​mas ganhou duas partidas pelo Barcelona B no terceiro escalão do futebol espanhol.

No caminho, um roteiro havia sido desenvolvido, com Patrick Kluivert, o lendário atacante holandês, que agora é chefe da academia do Barcelona, gostou do jovem atacante americano. Com o contrato a terminar no verão, o plano era que De la Fuente re-assinasse antes de dar pular para Barcelona B permanentemente. Depois disso, caberia a ele dar o grande salto necessário para ganhar um lugar na primeira equipe.