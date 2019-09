Kompany elege Van Dijk como o melhor zagueiro da história da Premier League

Ex-jogador do Manchester City apontou a estrela do Liverpool como o melhor da história da Premier League, ao lado de nomes como John Terry e Ferdinand

Ex-jogador do , Vincent Kompany, apontou Virgil van Dijk como o melhor zagueiro que viu na Premier League, ao lado de Johnt Terry e Rio Ferdinand.

Van Dijk chegou ao vindo do em janeiro de 2018, se tornando um dos defensores mais caros do mundo naquele momento.

Ele ajudou os Reds a se transformar no melhor da Europa, vencendo o na final da UEFA , em junho passado, no estádio Wanda Metropolitana.

Enquanto houve atletas que dominaram o futebol por longos períodos, Kompany acredita que ninguém mudou uma equipe como van Dijk fez com o Liverpool. Para o ex-jogador do City, ele é o melhor zagueiro da história da Premier League.

"Eu traria de volta a Virgil van Dijk, ele não está em cena há tanto tempo quanto Terry, Ferdinand, que estão por aí há muito tempo, mas os sinais que ele mostrou nos últimos anos são impressionantes", disse Kompany antes de seu depoimento.

"Ele mostrou que, se ele estivesse por mais tempo, ele estaria no topo por um longo tempo. O Liverpool antes de Van Dijk e depois são configurações completamente diferentes. Eu darei a ele esse".

Van Dijk fez um total de 78 aparições pelo Liverpool, tendo marcado oito gols durante seu tempo em Anfield.

Em 2018/2019, primeira temporada completa de Van Dijk pelo clube, o Liverpool sofreu apenas 22 gols, o melhor da Premier League, tendo sofrido 46 e 42 nos dois anos anteriores.

As atuações do zagueiro holandês lhe renderam reconhecimento na forma de vários prêmios, tendo sido eleito Jogador do Ano da UEFA à frente de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no mês passado.

Van Dijk também deve lutar contra a estrela da e a lenda do pela Bola de Ouro deste ano, com o zagueiro do Liverpool listado como o favorito no momento.