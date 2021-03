KOEL 2021: veja times que disputam e onde assistir o campeonato de FIFA 21

Principal competição de FIFA do Brasil está de volta, com 16 das principais equipes do cenário, transmissões ao vivo e R$ 75 mil em prêmios

A KOEL (Kick-off Eletronic League), principal liga brasileira de FIFA, está de volta para sua edição de 2021. Com C6 Bank e Mastercard como principais parceiros, a competição contará com 16 das maiores equipes do cenário, que disputam um total de R$ 75 mil em prêmios.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como funciona?

No total, serão 29 rodadas, divididas em três splits (grupos, grupos + mata-mata e só mata-mata). Cada equipe conta com representantes para Xbox e PlayStation, que se enfrentam por vagas na grande KOEL Finals C6 Bank, decisão do torneio que acontece em 31 de julho na Arena Esports (São Paulo).

Onde assistir?

As transmissões acontecem a partir do próximo dia 22/03, todas às segundas, terças e quintas, e podem ser acompanhadas gratuitamente em twitch.tv/koel. A equipe de transmissão conta com nomes como Marcelo do Ó, Helena Calil e Rodrigol.

Quais equipes participam?

Entre as equipes participantes estão Santos, Ceará, Athletico, Inter Milão, Wolves, Dragão Esports, Atlanta, Central Español e Sporting de Portugal, R10 Team, INTZ, Team Bundled, Lima Esports e ELS Gaming, além da Black Dragons, campeã da edição de 2020.

Documentário e reality show

Além do torneio de FIFA 21, a organização também investiu no documentário “Avesso da KOEL”, que estará disponível na plataforma de streaming Amazon Prime, mostrando os bastidores da competição pela ótica dos atletas.

Por fim, a KOEL pretende dar espaço a novos jogadores e times de FIFA, com a realização de um reality show que descobrirá uma nova organização. Os vencedores terão a oportunidade de participar da edição e 2022 do campeonato.