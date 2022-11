Karim Benzema vai desfalcar o Real Madrid no Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano?

Com desconforto muscular, atacante não entrará em campo neste domingo (6)

Recuperado de lesão muscular, Karim Benzema voltou a campo na vitória do Real Madrid sobre o Celtic por 5 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, mas neste domingo (6) desfalcará novamente a equipe diante do Rayo Vallecano.

O atacante francês sentiu um desconforto muscular na perna esquerda e, como não está 100% do condicionamento físico, não treinou com a equipe neste sábado (5) e será poupado no confronto deste domingo (6), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em princípio, Benzema não deve ficar mais tempo fora. Assim, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o retorno do jogador já na próxima rodada, contra o Cádiz.

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Real Madrid é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 33 pontos, um a mais que o rival Barcelona, que entrará em campo ainda neste sábado (5), às 17h (de Brasília), diante do Almeria.