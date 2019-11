Karim Adeyemi: o jovem alvo do Barcelona que já foi pago em pizza!

Revelado pelo Bayern de Munique nas divisões de base, o jogador de 17 anos agora está chamando a atenção de alguns dos maiores clubes da Europa

O futebol alemão está passando por um período de transição.

Desde os vencedores da de 2014 até a embaraçosa saída da primeira rodada na , quatro anos depois, muitos dos que conquistaram o maior prêmio do jogo no começaram a seguir em frente, seja por sua própria escolha ou pelo treinador Joachim Low.

Independentemente disso, o surgimento de Serge Gnabry, Leroy Sane e Kai Havertz, entre outros, significa que o Die Mannschaft de cabeça para a ainda considerava, na pior das hipóteses, um azarão, para levantar o troféu em Wembley no próximo verão.

No entanto, existem na aqueles que acreditam que o talento geracional com maior probabilidade de colocar a nação de volta no topo do jogo internacional ainda não entrou no mainstream.

Com apenas 17 anos e jogando futebol na segunda divisão da Áustria, Karim Adeyemi pode não parecer imediatamente um dos melhores jogadores da Europa.

Mas depois de uma infância em que ele teve que superar uma série de obstáculos para se dar profissional, o jovem atraiu o interesse de alguns dos maiores clubes do mundo.

A habilidade de Adeyemi foi notada pela primeira vez no de Munique, mas ele só começou a se destacar depois de se juntar ao SpVgg Unterhaching, que teve um breve período no primeiro escalão da virada do século.

"Do ponto de vista esportivo, ficou completamente claro que ele poderia se tornar um profissional", disse Manfred Schwabl à Goal e à SPOX, presidente da Unterhaching e ex-meia do Bayern e do Munique de 1860 em Munique.

"A única coisa que poderia arruinar a carreira do garoto era se ele se machucasse ou se tivéssemos algo errado."

Quase todo mundo no clube tem uma história para contar sobre o tempo de Adeyemi no clube. No caso de Schwabl, é o desempenho dominante do jovem na Merkur Cup 2013, considerada uma Liga dos Campeões para jogadores com menos de 11 anos, que permanece gravada em sua memória.

"Eu o conheci no jardim da cerveja e perguntei se ele queria comer uma pizza", lembra o ex-internacional da Alemanha.

"Naquele momento, eu disse a ele: 'Vamos fazer um acordo. Pago-lhe uma pizza se você nocautear 1860 e o Bayern'."

Adeyemi fez um par de performances que o viram, como afirma Schwabl, "agitar o evento sozinho", com a imprensa local usando uma imagem de Mario Balotelli de um Adeyemi de topless comemorando um de seus objetivos contra o Bayern para liderar a cobertura. da competição.

O Bayern obviamente estava ciente do talento de Adeyemi de antemão. Afinal, foram eles que o descobriram, mas optaram por libertá-lo por causa de seus problemas de pontualidade e por sua preocupação com a confiabilidade dele.

Felizmente, em Schwabl Adeyemi encontrou um mentor ideal em Unterhaching.

A atitude despreocupada do jovem o colocava em apuros na escola, com Schwabl regularmente tendo que conversar com os professores de Adeyemi sobre seu amor.

"Ele disse a si mesmo: 'Estou apenas um pouco interessado na escola, vou ser um jogador profissional de qualquer maneira'", explica Schwabl.

"Nos esportes da escola, ele esqueceu seu vestuário esportivo; nas aulas de matemática, seu equipamento de geometria - apenas pequenos erros".

Schwabl, no entanto, achava que precisava agir, por isso proibiu seu protegido de treinar e jogar até melhorar na escola, para grande desgosto dos treinadores do clube.

Com apenas 12 anos, Adeyemi andava de bicicleta do apartamento de seus pais para os campos de treinamento, apenas para Schwabl e os treinadores saberem que ele não poderia se juntar a ele.

Ele também foi avisado de que seu substituto na equipe poderia se desenvolver enquanto Adeyemi estivesse fora, o que acendeu um fogo no garoto para mostrar que ele poderia aprender e retomar sua paixão.

"Isso o estimulou. Algumas semanas depois, recebemos um feedback da escola de que Karim está se tornando um aluno modelo, sempre cortês e sempre útil para seus colegas de classe", diz Schwabl rindo.

Conseqüentemente, Adeyemi foi bem-vindo de volta, e ele só olha para o futuro desde então.

Promovido rapidamente para jogar acima de sua faixa etária, ele regularmente deixava os oponentes mortos com sua velocidade devastadora e pés rápidos, liderando de frente com sua capacidade e vontade de vencer.

"Ele costumava ser um pouco espertinho", disse Ognen Zaric, treinador de Adeyemi no time de Sub-17 da Unterhaching, à Goal e à SPOX. "A chave foi então que rapidamente lhe demos muita responsabilidade na equipe. Ele fez um ótimo trabalho".

Talvez o seu momento de coroação tenha chegado aos 15 anos de idade no jogo do campeonato sub-17 contra o FC Heindeheim. O Unterhaching chegou a 10 homens no intervalo, com o jogo ainda sem gols.

"Quando estávamos no camarim", lembra Zaric, "Karim falou de repente e disse: 'Treinador, fique calmo, eu vou consertar'. No final, vencemos o jogo por 2 a 0 e Karim marcou os dois gols após grandes rodadas solo ".

Depois de fazer apenas 15 aparições pelo time sub-17, marcando 15 gols no processo, ele avançou para os sub-19, e com essa maior exposição veio o interesse de clubes de todo o continente.

"Em janeiro de 2018, o solicitou que eu voasse para Londres com Karim e seu pai", revela Schwabl.

Adeyemi foi convidado a treinar por uma semana com os gigantes da Premier League dos Sub-17, apesar de não serem o único clube inglês interessado, com Schwabl também confirmando que ele e o pai do jogador foram de avião para para discutir uma possível mudança.

A primeira oferta que realmente os interessou, no entanto, veio de um pouco mais perto da casa, na forma do Red Bull Salzburg.

Ao contrário da Alemanha, os clubes austríacos têm permissão para jogar jovens de 16 anos no futebol sênior - o que significava que Adeyemi poderia dar o próximo passo em sua carreira mais cedo ou mais tarde.

"Foi como ganhar na loteria para ele", diz Schwabl. "Sabíamos que ele estava fisicamente pronto, então por que ele deveria permanecer na U19- ? Esta é uma liga infantil e não tem nada a ver com o futebol masculino".

No verão de 2018, foi alcançado um acordo para Adeyemi trocar Munique por Salzburgo, com a Unterhaching recebendo uma taxa recorde de clube por uma venda de cerca de € 3,35 milhões (2,9 milhões de libras). Adeyemi foi emprestado ao clube irmão de Salzburgo, o FC Liefering, que joga na segunda divisão, e ele prosperou lá, no lado esquerdo ou como atacante central.

Seu recorde de 13 gols e nove assistências em 32 partidas pelo clube tem questionado quanto tempo levará até que ele seja convocado para se juntar a jogadores como Erling Braut Haaland e Dominik Szoboszlai na primeira equipe de Salzburgo.

"Acho que eles vão se lembrar dele no inverno", opina Schwabl. "Então, ele tem todas as oportunidades e pode estar pronto para a Premier League em um ano e meio."

Se ele permanece na Áustria por tanto tempo, porém, não está claro.

Recentemente, o ofereceu € 15 milhões (£ 12,8 milhões / US $ 16,5 milhões) para levá-lo a Camp Nou, enquanto o vê Adeyemi como um possível sucessor de Jadon Sancho, presumindo que o internacional da deixe o clube nos próximos meses.

"Ele nasceu para o topo", entusiasma Zaric. "Com ele, não vejo limite."

Ele não está sozinho nesse aspecto, já que Adeyemi recebeu recentemente a Medalha Fritz Walter como o melhor jogador da Alemanha no nível Sub-17.

Schwabl, no entanto, orgulha-se não apenas de como Adeyemi cresceu como jogador, mas também como pessoa.

"Todos os garotos podem chutar", ressalta, "mas permanecer no chão é a verdadeira arte e Karim aparentemente entendeu isso, o que me deixa muito orgulhoso pessoalmente".