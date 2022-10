Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Neste domingo (23), Tricolor busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva, após bater o Coritiba por 3 a 1, o São Paulo visita o Juventude neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view,

No meio da tabela com 44 pontos, o São Paulo terá os retornos de Ferraresi e Beraldo, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Coxa. Do outro lado, o Juventude, afundado na zona de rebaixamento, com 21 pontos (três vitórias, 12 empates e 17 derrotas), não vence há 13 rodadas, com oito derrotas e cinco empates. Em 25 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 10 vitórias, contra seis do Juventude, além de nove empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares; Élton, Jádson e Chico; Capixaba, Rafinha e Isidro Pitta.

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Eder e Calleri.

Desfalques

Juventude

O Juventude não tem desfalques confirmados.

São Paulo

Luciano, suspenso, Diego Costa, Alisson, Arboleda, Caio, Igor Vinicius, Gabriel Neves e Miranda, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul, RS

• Arbitragem: PAULO ROBERTO ALVES (árbitro), SIDMAR DOS SANTOS e JEFFERSON CLEITON (assistentes), ANDERSON DA SILVEIRA (quarto árbitro) e CARLOS EDUARDO NUNES (AVAR)