Juventude x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (19), no Estádio Alfredo Jaconi; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (19), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Lutando contra o rebaixamento, o Sampaio Corrêa entra em campo pressionado pela vitória após cinco empates e duas derrotas nos últimos sete jogos disputados. Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos de Robinho, Neto Paraíba e Alyson retornam de suspensão, mas não poderá contar com cinco jogadores titulares: Pimentinha, Fábio, Pará, Marcinho e Ferreira.

Do outro lado, o Juventude segue na briga para entrar no G-4 da Série B. Com 39 pontos, a equipe vem de vitória sobre o Guarani por 1 a 0. Jean Irmer, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna, enquanto Zé Marcos, com problemas particulares, está fora. Luiz Gustavo e Romércio brigam por uma vaga.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em cinco jogos disputados, foram duas vitórias para cada lado, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Sampaio Corrêa venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jean Irmer (Matheus Vargas), Jadson, Vini Paulista e Nenê; Tite e Erick Farias. Técnico: Thiago Carpini.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Samuel Santos, Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Alyson; Mikael, Maurício e Neto Paraíba; Robinho, Henrique e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Juventude

Zé Marcos, com problemas pessoais, foi liberado e não entra em campo neste sábado.

Sampaio Corrêa

Pará, Fábio, Pimentinha, Ferreira, Marcinho, Jhonny Douglas, Vinícius Alves e Eloir, lesionados, estão fora.

Quando é?