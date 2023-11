Juventude x Ituano: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi; veja como acompanhar na TV e na internet

O Juventude recebe o Ituano na noite desta sexta-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Brigando pelo acesso, o Juventude aparece em sexto lugar, com 57 pontos, a mesma pontuação que o Novorizontino, equipe que fecha o G-4. Sem Zé Marcos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Gustavo é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o Ituano, sem vencer há nove jogo, aparece em 14º lugar, com 37 pontos, três a mais que o Tombense, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

"Um confronto difícil, contra uma equipe que está lá em cima, que tem suas qualidades, equipe que também gosta de propor o jogo, de ter a bola. Acredito que faz parte do nosso estilo de jogo, em casa ou fora, se impor, ter a bola, buscar a vitória e acredito que temos que continuar trabalhando, se esforçando, temos três jogos sem tomar gol e acredito que na hora certa vai sair o gol e vamos voltar a vencer", afirmou José Aldo.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Kadi, Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista (Victor Andrade) e Matheus Vargas; David e Gabriel Taliari.

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Mário Kauan Richard; Emerson Lima, Marthã Fernando, José Aldo, Felipe Saraiva, Wesley Pombo e Eduardo Person. Técnico: Marcinho.

Desfalques

Juventude

Reginaldo e Nenê, lesionados, Dani Bolt e Zé Marcos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Ituano

Jonathan Silva, Bruno Xavier, Neto Berola, Madison e Davi Araújo seguem lesionados.

Quando é?