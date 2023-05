Juventude x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3) pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV

Juventude e Guarani se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Juventude está em busca da sua primeira vitória na Série B. Até o momento não conquistou nenhum ponto, após sofrer três derrotas consecutivas. Há quase dois meses no clube, o técnico Dourado ainda não repetiu a escalação.

"É triste iniciar a competição dessa maneira, mas o desespero pode atrapalhar ainda mais. Essa possibilidade de encontrarmos uma nova maneira de jogar ainda precisa ser melhor construída", afirmou o técnico Pintado.

Por outro lado, o Guarani, com nove pontos, busca manter o aproveitamento de 100% na Série B. Para o confronto, o goleiro Tony não se recuperou completamente de um incômodo muscular e, como resultado, o técnico Bruno Pivetti optou por escalar Pegorari como substituto.

Em 28 partidas disputadas entre as equipes, há um notável equilíbrio. Ambos os times conseguiram 10 vitórias, além de oito empates. No mais recente confronto válido pela Série B de 2020, o Juventude venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Léo Vieira; Zé Marcos, Danilo Boza e Romércio; Reginaldo, Jadson, Luiz Mandaca e Nenê; Romário, David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Pintado.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Iván Alvariño), Wenderson, Régis e Isaque; Bruninho e Bruno Mendes. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Diego Porfírio e Tony são desfalques.

Quando é?