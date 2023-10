Criciúma x Vitória: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Vitória se enfrentam neste domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de duas derrotas consecutivas na Série B, o Criciúma busca reencontrar o caminho da vitória. Com 48 pontos e um aproveitamento de 53%, o Tigre segue na briga pelo acesso. Cristovam e Eder retornam de suspensão, mas o técnico Cláudio Tencati, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Alessio Antunes e Amauri Barasuol vão comandar a equipe.

Do outro lado, o Vitória, líder da Série B, com 58 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas. Giovanni Augusto, recuperado de uma fratura na costela, volta a ficar à disposição.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma soma 12 vitórias, contra nove do Vitória, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Tigre venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Helder Santos (Cristovam), Rodrigo Fagundes, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Jonathan (Hygor), Arilson, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel (Eder), Fabinho e Lohan (Felipe Vizeu). Técnico: Alessio Antunes e Amauri Barasuol (auxiliares).

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto (Railan), Camatunga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade, Dudu, Osvaldo, Matheusinho, Iury Castilho e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Criciúma

Cláudio Tencati, suspenso, não comandará a equipe.

Vitória

Matheus Trindade e Zeca seguem no departamento médico.

Quando é?