Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copinha 2026

Juventude e Botafogo se enfrentam neste quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Joaquinzão, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Xsports no YouTube e na TV. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Juventude garantiu sua classificação à terceira fase da Copinha de maneira emocionante. O time gaúcho venceu o Águia de Marabá nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Apesar de não ter o favoritismo do Botafogo, a equipe tem mostrado muita personalidade, o que pode dar confiança extra para tentar chegar à próxima fase.

Já o Botafogo vive um momento espetacular. O alvinegro garantiu a classificação para a terceira fase após terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. Na segunda fase, os garotos do Botafogo confirmaram o favoritismo ao bater o São José por 3 a 0.

Para o duelo de amanhã, o Botafogo chega como grande favorito pela campanha que faz até aqui, mas o Juventude chega após partidas difíceis e que mostraram a força da equipe.

Juventude: Joaquim Horn; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Mateus Schaffer e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso, Lucas Fernandes e Yarlei; João Scatolin e Beto. Técnico: Filipe Dias.

Botafogo: Rhyan Luca; Gabriel Felipe, Kauã Branco, Gabriel Justino e Kauã Cruz; Lucas Camilo, Gustavo Pereira e Felipe Januário; Samuel Alves, Matheusinho e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Joaquinzão - Taubaté, SP

