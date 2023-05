Juventude x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV

O Juventude recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, o Juventude busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma seis pontos, com duas vitórias e cinco derrotas no torneio.

Do outro lado, o Atlético-GO, brigando pelas primeiras posições, com 15 pontos, está invicto na Série B. Até aqui, soma quatro vitórias e três empates. Aproveitamento de 71%.

"A gente vai em busca dos três pontos em todos os jogos. A gente segue invicto e segue forte. Temos que fazer um bom jogo, assim como foi contra o Vitória. Todo mundo junto, trabalhando a bola. Fora de casa é mais difícil, mas temos condições de buscar um bom resultado", afirmou Shaylon.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma três vitórias, contra uma do Juventude, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer, Mandaca e Emerson Santos; Nenê, Rodrigo Rodrigues e David Da Hora. Técnico: Thiago Caprini.

Atlético-GO: Ronaldo; Emerson Santos, Gazal, Rodrigo Soares e Heron; Shaylon, Marco Antônio, Bruno Tubarão e Kelvin; Igor Torres e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

Juventude

Walce, Echaporã Kelvyn e Gordillo estão no departamento médico.

Atlético-GO

Coutinho é desfalque.

Quando é?