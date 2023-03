José Mourinho é acusado de vaiar jogadores Sub-14 e instruir base da Roma a fazer "cera"

Treinador português tem contrato até 2024, mas pode deixar capital italiana em breve

Dois grandes rivais do futebol italiano se enfrentaram no último domingo pela categoria Sub-14. Roma e Lazio duelaram e os Lobos saíram vitoriosos. Mourinho e membros da equipe principal da Roma, incluindo o atacante argentino Paulo Dybala, campeão da Copa do Mundo, fizeram parte das comemorações pós-jogo.

Mourinho, no entanto, gerou mais polêmica com suas interferências durante o jogo. Il Messaggero relata que o técnico português enfureceu os jogadores da Lazio ao zombar do adolescente Alexandru Milou quando ele se aproximou para bater um pênalti. O ex-treinador do Chelsea, Inter e Real Madrid também teria incentivado os atletas da Roma a fazerem "cera" depois de se encontrarem com uma vantagem de 2 a 1 no placar.

Tobia Assumma, técnico do Sub-14 da Lazio, teria dito a Mourinho em uma entrevista: “Não é assim que você se torna um treinador”. A Lazio ficou insatisfeita com as atitudes da Roma como um coletivo, com o consenso geral sendo que o comportamento fora do campo passou dos limites.

Mourinho está com seu cargo balançando desde sua aparição no encontro das categorias de base. Além disso, o treinador de 60 anos recebeu um cartão vermelho na derrota da Roma por 2 a 1 para o Cremonese na última terça-feira, antes de entrar no vestiário do árbitro e ganhar ele próprio uma suspensão de duas partidas, o que significa que o português estará ausente do banco de reservas nos jogos contra Juventus e Sassuolo.