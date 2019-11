Jornal: Bayern procura Tuchel e ouve 'não' do técnico do PSG

Após receber “não” do técnico do PSG, Bayern de Munique mira Pochettino, ex-treinador do Tottenham

Thomas Tuchel, atual técnico do , já vem sendo cogitado no de Munique antes mesmo de ter assinado contrato com o time francês, em maio de 2018, de acordo com o jornal Sky.

Ainda segundo informações do Sky, o Bayern não teria desistido de Tuchel e fez uma nova proposta ao treinador no início deste mês que, por sua vez, , aparentemente rejeitou a precoce mudança.

O Bayern então estaria sondando outro candidato para a posição: Mauricio Pochettino. Atualmente disponível no mercado, o técnico foi demitido do Tottenham na última terça-feira (19).

Segundo informações do Kicker, o diretor esportivo Hasan Salihamidzic entrou em contato com Pochettino via aplicativo de mensagem. Vale lembrar que muitos clubes já estão de olho no treinador, um dos mais valorizados do mundo na atualidade.

Por enquanto, Hansi Flick continuará no comando do Bayern. Em reunião anual do clube realizada na última sexta-feira (15), o CEO Karl-Heinz Rummenigge confirmou que Flick seguirá no cargo até o final de 2019.