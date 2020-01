Podolski no Flamengo de volta à pauta? Relembre ligação entre atacante e cariocas

Com contrato próximo de se encerrar, alemão ficará livre no mercado: Flamengo, Chicago Fire e Monterrey estariam interessados

Com 34 anos, o alemão Lukas Podolski está quase sem clube: seu contrato com o Vissel Kobe, do (equipe que também contra Andrés Iniesta) se encerra no fim desta temporada. Assim, o jornal alemão Kolner Stadt-Anzeiger, da cidade de Colônia, onde o atacante é ídolo, colocou o na lista dos times que estariam interessados em seu futebol.

A publicação afirmou que Flamengo, e seriam os três interessados. Não é a primeira vez que Lukas Podolski é especulado no Rubro-Negro, mas as condições parecem mais propícias desta vez: com boa condição financeira, o Fla teria capacidade de fazer um investimento maior no atleta.

De fato, Lukas Podolski já tem uma relação com o clube que é de longa data.

Desde a de 2014, quando Podolski utilizou a camisa do clube carioca com certa frequência, ele vem se declarando flamenguista. Segundo Dankler, zagueiro brasileiro e companheiro de time do alemão, em entrevista, "Podolski sempre pergunta sobre o Flamengo. Ele tem muita admiração pelo e quer jogar aqui."

Depois (e antes) da conquista da Libertadores pelo Flamengo, Podolski também utilizou o Twitter para publicar mensagens se declarando ao clube. E não é a primeira vez: o alemão vem constantemente apoiando o , e a sua identificação com o torcedor já existe. Confira alguns tweets:

Muitos parabéns ao clube mais grande do Brasil ! Um clube muito especial para mim! Um grande abraço para toda a nosso nação Mengão! 👏🏻👏🏻🔴⚫🇧🇷 #FicaPoldi #FLA123 @Flamengo pic.twitter.com/WoNJSG8RNL — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 15, 2018