Podolski no Flamengo? Torcida pira com apoio antes da final e pede alemão no time

Jogador alemão se declara à equipe rubro-negra desde a Copa do Mundo de 2014 e chama a torcida de "nossa Nação"

Desde a de 2014, realizada no , o atacante alemão Lukas Podolski não deixa de elogiar o e diz ser parte da Nação. O jogador do Vissel Kobe, do , postou uma foto em seu Twitter com uma mensagem de apoio à equipe carioca. Os torcedores não demoraram para pedir o jogador de 34 anos no Mengão em 2020.

Hoje é um grande dia para a nossa Nação Mengão! Eu estarei torcendo desde Japão com os meus cores ! Vamos com tudo ! FORÇA FLAMENGO! #JogaremosJuntos 🔴⚫️💪🏻 @Flamengo pic.twitter.com/c9JrxdPFIX

Podolski disse que assistirá ao jogo diretamente do Japão. O duelo entre Flamengo e , que definirá o campeão da Libertadores 2019 acontece nesse sábado (23), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Após a postagem de Podolski, a torcida não hesitou em rasgar elogios ao alemão campeão do mundo e pediu o atleta no Mengão no ano que vem.

Joga ano que vem aqui

Come to flamengo Luka, here you will wear the shirt 10 of Zico ❤️🖤

— ʝσãσ ℓυcαѕ (@whoisJoaoLucass) November 23, 2019

vem ano que vem Luka, imagina tu e gabigol??

@marcosbrazrio não deixe esse cara se aposentar sem ganhar uma

— Meyer Arrascaeta (@gaomeyer) November 23, 2019

Cara, alguém traz esse cara pelo menos pro Estadual do ano que vem... Ele precisa ser jogador do Flamengo!!!

— Allison Vinícius (@allisonvinicius) November 23, 2019

Bom dia, @Podolski10 você ja conhece o programa preferido da Nação: Cafezinho do @marcosbrazrio? Obrigado pela torcida #JogaremosJuntos

— This is R4NMS4Y (@ranmsay) November 23, 2019