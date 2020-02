Jorge Jesus reafirma discurso sobre Fla em outro nível e nega arrogância: "São fatos"

O treinador flamenguista voltou a falar sobre o assunto tratado na coletiva depois do Fla x Flu

Em entrevista coletiva antes do jogo da Supercopa do , o técnico flamenguista, Jorge Jesus, voltou a falar da superioridade seu time após a polêmica na entrevista depois do Fla x Flu de quarta-feira (12).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Na ocasião, o português colocou o em "outro patamar" em relação ao seu adversário: "Para nossa adversário era importante, ir para a final, ganhar o título. Nós estamos em outro patamar, nossos títulos são outros”.

Mais times

Na coletiva deste sábado (15), Jesus voltou a falar sobre o assunto depois de ter sido chamado de arrogante por jornalistas e torcedores. Ele não apenas manteve seu discurso anterior, como o reforçou:

Mais artigos abaixo

"Volto a dizer. Constatei fatos. mais forte do que ano passado, e que tinha como objetivo de conquistar o troféu, e que estávamos em outro patamar. O Fluminense disputa o [título[ nacional? O Fluminense vai disputar Libertadores? Mundial? Estamos em outro patamar de disputa. Isso é arrogância?˜, disse Jesus.

O Flamengo volta aos gramados no domingo (16), para a disputa da Supercopa do Brasil, que o coloca, como Campeão do Brasileiro, frente a frente com o -PR, Campeão da . A partida, valendo taça, será no Mané Garrincha, às 11h (de Brasília).