Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes decidem o título da Supercopa do Brasil neste domingo (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR decidem o título da Supercopa do neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Sportv, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x DATA Domingo, 16 de fevereiro de 2020 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca o meu primeiro título do ano / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Campeão do Campeonato Brasileiro, o se prepara para entrar em campo de olho no título. Para a final, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Léo Pereira, que sofreu lesão na coxa. Por outro lado, Rodrigo Caio retorna ao time.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Thuler (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Arão, Gerson e Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol

ATHLETICO-PR

Campeão da , o Furacão entra em campo após perder alguns nomes importantes da temporada passada.

O atacante Rony pode fazer seu primeiro jogo com o elenco após negociações frustradas com e .

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão e Rony

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 8 de fevereiro 2 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 12 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo 19 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Flamengo x Independiente del Valle Copa Libertadores 26 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Cascavel 1 x 0 Athletico-PR 9 de fevereiro Athletico-PR x Toledo Campeonato Paranaense 15 de fevereiro

Próximas partidas