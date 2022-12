Jogo entre Argentina e Polônia teve aposta em campo entre Lionel Messi e Szczesny

Goleiro polonês perdeu a aposta, mas defendeu o pênalti do craque argentino e salvou sua equipe

A partida entre Polônia e Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, vencida pelos sul-americanos por 2 a 0 teve de tudo: time que perdeu se classificando, Messi errando pênalti e até uma aposta em pleno campo de jogo.

Os lados da aposta informal foram o goleiro da Polônia, Wojciech Szczesny e o capitão da Argentina, Lionel Messi. Em tom de brincadeira, o arqueiro - e herói da Polônia no jogo - relatou uma conversa com Messi, e apostou que não seria pênalti. Mas foi.

"Falei com ele antes do pênalti que apostaria 100 euros que o árbitro não daria o pênalti. Então, perdi a aposta para Messi. Nem sei se isso é permitido em uma Copa do Mundo, provavelmente serei banido, não me importa", falou, aos risos, o goleiro polonês em entrevista pós-jogo.

Como se não bastasse ter defendido o pênalti do sete vezes melhor do mundo, o goleiro da Juventus ainda disse que vai aplicar o famoso calote no craque argentino.

"Não vou pagar, acho que ele não liga para 100 euros", brincou o polonês.

Mesmo com a derrota, Szczesny e sua trupe polaca avançaram para as oitavas de final, ao lado da própria Argentina. A Polônia enfrenta a França, enquanto a Argentina pega a Austrália.