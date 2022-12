Jogo das Estrelas ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

O anfitrião Zico recebe convidados ilustres para partida beneficente nesta quarta-feira (28); veja como acompanhar ao vivo na TV

Como já é tradição, Zico receberá convidados renomados do mundo do futebol para o Jogo das Estrelas 2022, da 18ª edição, na noite desta quarta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Os portões do estádio serão abertos às 16h (de Brasília), e o cantor Diogo Nogueira fará um show de abertura para o Jogo dos Artistas marcado para às 18h, antes do Jogo das Estrelas. O torcedor pode comprar ingresso pelo site jogodasestrelas.eleventickets.com.

Quanto custa o Jogo das Estrelas 2022?

Setores Sul (Nível 2) e Norte (Níveis 1 e 2): R$ 40

Setor Leste Inferior: R$ 60

Oeste Inferior: R$ 80

*todos eles podem ser comprados com meia-entrada.

A venda dos ingressos no estádio será realizada no dia 27, na bilheteria 2, das 10h às 17h, e no dia 28, bilheteria 1. Vale lembrar que o dinheiro arrecadado será doado para instituições beneficentes.

Os nomes já confirmados para o Jogo das Estrelas 2022

Goleiros: Carlos Germano e Gabriel

Laterais: Léo Moura e Gilberto

Zagueiros: Juan, Lugano, Mozer, Aldair, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Dedé e Fernando.

Meias: Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Luisinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Magrão, Richarlyson, Diego Ribas, Petkovic, Ramon, Tita, Lúcio Flávio, Mauro Silva, Zé Roberto, Elias, Everton Ribeiro e Arrascaeta.

Atacantes: Adriano Imperador, Nunes, Jardel, Dodô, Grafite, Hernane Brocador, Sávio, Zé Roberto, Alex Dias, Bruno Mendes, Endrick, Jeffinho e Marcos Paulo.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ