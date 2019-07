Joao Pedro - a nova máquina de fazer gols do Brasil

O garoto de 17 anos tem início de carreira que lembra a dos craques do passado e já tem acordo para trocar o Brasil pela primeira divisão inglesa

"O sonho começou comigo, eu sempre sonhei em ter um filho que jogasse futebol, acho que era o maior sonho da minha vida", conta Flávia Junqueira, mãe de João Pedro, uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. Para alegria dela, desde pequeno, o menino sempre mostrou intimidade com a bola e sonhou os mesmos sonhos.

João Pedro deu os primeiros passos no futebol graças a um amigo da mãe, que levou o garoto com 4 anos de idade para uma escolinha perto de casa, em Ribeirão Preto, no interior de , sua cidade natal.

Aos 10, disputando um campeonato em Val Paraíso, pelo de Ribeirão, ele chamou à atenção de vários observadores técnicos, mas foi Luiz Felipe, observador do , quem mais demonstrou interesse.

Diferente dos demais, ele sempre foi mais focado nos treinos, fora de campo a mãe Flávia, fazia o possível para que ele continuasse sonhando. João Pedro driblou as dificuldades e explodiu como grande promessa no ano passado, quando Marcelo Veiga, coordenador técnico do sub-17, trocou o garoto de posição.

Observando características de João Pedro, Veiga decidiu tira-lo da ponta e coloca-ló como referência no ataque.

"Percebi nos treinos que ele tinha facilidade para se posicionar e fazer gol. Finalizava com as duas pernas, bom cabeceio e tinha aquela vontade de fazer gol, sabe? Passamos a trabalhar, melhorar o pivô. Ele foi se desenvolvendo. O que acho legal dele é a parte mental. É um moleque focado, quer aprender. Na base, às vezes, um menino faz cara feia e não aceita uma orientação. Ele sempre se empenhou para dar certo, sempre teve o olho brilhando para poder melhorar", relembrou em entrevista ao recente ao Globoesporte.com

Com 1,82m de altura, logo no primeiro jogo como centroavante, João Pedro mostrou faro de gol e anotou 4. A partir daí criou um relacionamento intenso com as redes. Foram 36 tentos em 38 jogos. Números impressionantes e atuações que o fizeram pular a categoria de juniores e subir direto para o profissional. No meio do caminho, no entanto, foi vendido ao , da e deve se apresentar ao clube em janeiro de 2020.

João Pedro reúne características que fazem lembrar os antigos camisas 9 do futebol brasileiro. Velocidade, força física e faro de gol, além disso, uma ousadia que o tem feito se destacar, ainda que muito jovem, entre os profissionais do Fluminense.

Logo na sua estreia como titular, ele escreveu um roteiro que faz lembrar o surgimento de craques. Diante do , pela , o garoto teve uma atuação de gala, anotou 3 gols e deu uma assistência comandando a vitória Tricolor por 4 a 1, foi um momento épico.

Como se não bastasse, diante do , pelas oitavas de final da Copa do , o jovem atacante mostrou que, além de qualidade tem estrela. Aos 52 minutos do segundo tempo, se posicionou perfeitamente para dar uma bicicleta, digna de prêmio Puskas, e anotar o gol de empate que levaria a decisão para os pênaltis. O lance é realmente impressionante.

João observa a trajetória da bola, se posiciona, executa a acrobacia e estufa as redes causando um momento de grande euforia em pleno Mineirão. Era o quarto gol contra o Cruzeiro em três confrontos este ano, números que só comprovam como o atacante do Fluminense é diferente.

Fora de campo, João Pedro tenta ser apenas mais um adolescente, no tempo livre gosta de fazer as coisas que um garoto de 17 anos faz normalmente.

"Ele gosta muito de jogar videogame, torneios de futebol online. Gosta de ouvir música, soltar pipa, de estar com os amigos, gosta de ir ao shopping. Ele é brincalhão. Um pouco reservado, mas quando ele se solta ele ri, tira sarro.", revela a mãe.

Tem como ídolo Cristiano Ronaldo, pela forma como trabalha, pela dedicação e segundo Flávia, vive também a expectativa de jogar a Premiere League.

"A vontade do João Pedro, da família, dos empresários, é que ele jogue a Premiere League e nós acreditamos até pela conversa que tivemos com os presidente do Watford que o João vai jogar sim, o sonho dele jogar a Premiere League. Mas no momento estamos trabalhando para ganhar títulos pelo Fluminense."

O garoto de Xerém completa 18 anos em setembro e em janeiro já poderá se apresentar ao Watford, mas até lá vai fazer os torcedores do Fluminense sorrirem com seus dribles e gols que tem encantado o Brasil.