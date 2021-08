Jhon Sánchez: quem é o equatoriano que reforça o Vasco?

Aos 22 anos, o jogador chega do Independiente del Valle por empréstimo de um ano

O Vasco, na manhã desta segunda-feira (30), anunciou o primeiro reforço desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube carioca acertou o empréstimo do equatoriano Jhon Sánchez, vindo do Independiente del Valle. O contrato do jogador de 22 anos prevê uma opção de compra ao final do ano de vínculo com o Cruz-Maltino.

Revelado pelo Manta FC, do Equador, mas foi para o Independiente del Valle ainda nas categorias de base, em 2017. Antes de se firmar na equipe, foi emprestado ao Alianza Cotopaxi em 2017.

Mais tarde, porém, já em 2019, chamou atenção no título do Del Valle na Sul-Americana. Além de ter marcado gols ao longo da competição, incluindo um contra o Corinthians, o atacante deixou o seu na grande final contra o Colón. Já em 2020, na disputa da Libertadores, marcou um gol de calcanhar na goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo.

O atacante, que tem passagens pela base da seleção equatoriana, costuma jogar pelas pontas, mas também já atuou como ala no lado direito do campo. Ele chega para ser mais uma opção para o técnico Lisca no setor ofensivo, que já conta com Germán Cano, Daniel Amorim, Morato, Leo Jabá, Gabriel Pec, Vinicius, Figueiredo, Arthur Sales e João Pedro.

Na atual temporada, Jhon Sánchez marcou três gols e deu duas assistências em 25 partidas disputadas pelo Independiente del Valle, entre Campeonato Equatoriano, Copa Libertadores e Sul-Americana.

Sánchez ainda não tem data para chegar ao Brasil para acertar os últimos detalhes, principalmente burocráticos - já que o Vasco recebeu exames médicos recentes -, mas o clube espera que isso aconteça ainda nesta semana. Ele deve ser o primeiro de "dois ou três" reforços do Vasco, segundo informações do técnico Lisca após a vitória contra a Ponte Preta, na 21ª rodada da Série B do Brasileirão.