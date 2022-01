Japoneses rechaçam empréstimo de Cacá, alvo de Grêmio e São Paulo

O Tokushima Vortis, do Japão, não aceita a saída de Cacá por empréstimo no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. Grêmio e São Paulo fizeram consultas pela contratação do jogador nestes moldes. Contudo, não obtiveram resposta positiva sobre a sua liberação. Os japoneses só aceitam vendê-lo.

Os gaúchos chegaram a fazer uma consulta formal pela contratação do atleta de 22 anos, revelado pelas divisões de base do Cruzeiro. Entretanto, ouviram que ele não sairá por empréstimo nesta janela de transferências.

O Tricolor paulista procurou apenas o estafe do defensor e recebeu a mesma informação do clube de Porto Alegre. Neste momento, não há interesse na liberação do jogador por empréstimo. Os asiáticos querem mantê-lo ou aceitam uma negociação em definitivo.

Mais artigos abaixo

Não foi definido um preço para a transferência de Cacá por parte do Tokushima Vortis, do Japão. A multa rescisória do jogador está avaliada em US$ 5 milhões (R$ 27,86 milhões na cotação atual).

Cacá tem contrato com o Tokushima Vortis, do Japão, até 31 de janeiro de 2025. Os asiáticos desembolsaram cerca de R$ 10,7 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador ao tirá-lo do Cruzeiro, em 2021.

O defensor foi solicitado por Vagner Mancini no Grêmio e por Rogério Ceni no São Paulo. Os clubes, contudo, queriam a sua contratação por empréstimo.