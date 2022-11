Japão x Canadá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleções disputam o último amistoso preparatório para a Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo

Japão e Canadá disputam o último amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar nesta quinta-feira (17), às 10h40 (de Brasília), nos Emirados Árabes. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Depois de empatar sem gols com o Equador no final de setembro, o Japão busca reencontrar o caminho da vitória antes de estrear contra a Alemanha, no próximo dia 23, pela primeira rodada da Copa do Mundo. Costa Rica e Espanha completam o Grupo E.

Do outro lado, o Canadá vem de derrota para o Uruguai por 2 a 0, e empate com o Bahrein em 2 a 2. No Mundial estreia diante da Bélgica, também no dia 23. Croácia e Marrocos fecham o Grupo F.

Prováveis escalações

Escalação do provável JAPÃO: Gonda; Sakai, Yoshida, Tomiyasu, H. Ito; W. Endo, Morita; J. Ito, Minamino, Kubo; Asano.

Escalação do provável CANADÁ: Borjan; Miller, Vitoria, Johnston; Hutchinson; Laryea, Eustaquio, Kaye, Osorio; David, Larin.

Desfalques

Canadá

Alphonso Davies, com distensão muscular, está fora do amistoso.

Japão

Yuta Nakayama não foi convocado para a Copa do Mundo devido a uma lesão.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 17 de novembro de 2022

• Horário: 10h40 (de Brasília)

• Local: Estádio Al-Maktoum – Dubai, Emirados Árabes