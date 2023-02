Seleções estreiam no torneio nesta quinta-feira (16), nos EUA; veja como acompanhar ao vivo na TV

A seleção brasileira feminina terá pela frente o Japão no início da noite desta quinta-feira (16), às 18h (de Brasília), Exploria Stadium, na rodada de estreia da SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A oitava edição do torneio, disputada nas cidades americanas de Frisco, Nashville e Orlando, servirá como preparação para a Copa do Mundo. Além do Brasil, que busca o primeiro título, participam os Estados Unidos – maior vencedor, com cinco conquistas –, Canadá e Japão. A SheBelieves Cup acontece entre os dias 13 a 22 de fevereiro.

Depois de encerrar o ano com a sequência de amistosos com o Canadá (perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas venceu na sequência também por 2 a 1), a seleção brasileira contará com o retorno de Marta e de Rafaelle.

"Todos estão vendo que a Seleção está bem, mudou muito dos anos anteriores pra cá, então que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e fazer uma boa campanha aqui no Torneio She Believes e chegar bem para a Copa do Mundo", comentou Debinha para o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois de enfrentar o Japão, a seleção brasileira terá pela frente o Canadá no próximo domingo (19), às 20h30 (de Brasília), e encerra diante dos EUA, no dia 22.

As convocadas do Brasil

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária) Defensoras: Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians)

Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians) Meias: Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas).

Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas). Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Kerolin (North Carolina Courage), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CF.F), Nicole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride).

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Bruninha (Lauren), Kathellen, Tainara, Tamires; Ary Borges (Duda Francelino), Kerolin (Ana Vitória), Geyse; Marta, Debinha e Bia Zaneratto.

Japão: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Japão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 16 de fevereiro de 20223

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Exploria Stadium – Flórida, EUA