Jamaica x Argentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional

Argentinos entram em campo nesta terça-feira (27), pelo penúltimo amistoso antes do Mundial

Penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar, a Argentina enfrenta a Jamaica nesta terça-feira (26), às 21h (de Brasília), nos EUA. A partida não terá transmissão de TV ou online.

Embalada com três vitórias consecutivas, a Argentina pode ter algumas mudanças na equipe que venceu Honduras por 3 a 0.

Enzo Fernandez pode entrar em campo com a camisa da seleção argentina pela primeira vez. O meia do Benfica ficou no banco de reservas no último jogo.

A Jamaica, por sua vez, só se classificou para uma Copa do Mundo em 1998, quando terminou em terceiro no Grupo H.

Escalações:

Escalação do provável JAMAICA: Barnes; Mariappa, Lowe, Brown, Bell; Stewart, Russell; Reid, Morrison, Bailey; Antonio.

Escalação do provável ARGENTINA: Rulli; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Lo Celso; Messi, Martinez, Di Maria.

Desfalques

Jamaica

sem desfalques confirmados

Argentina

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 27 de setembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Red Bull Arena – Harrison, EUA