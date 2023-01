Ivan volta após passagem pelo Zenit e será negociado pelo Corinthians

Goleiro teve passagem apagada na Rússia e deve ser negociado em definitivo pelo Corinthians

Após Corinthians e Zenit chegarem a um acordo pela permanência de Yuri Alberto no clube paulista, o goleiro Ivan retornou de empréstimo da Rússia. Já no Brasil, o goleiro será negociado pelo Timão mais uma vez, como soube a GOAL.

A tendência é do goleiro de 25 anos ser negociado em definitivo pelo Corinthians. De acordo com pessoas próximas ao jogador, alguns clubes já demonstraram interesse e começaram a negociar com o clube do Parque São Jorge pelo arqueiro.

O Corinthians tem como objetivo recuperar o valor investido para tirar Ivan da Ponte Preta, no começo de 2022. O alvinegro gastou cerca de R$ 10 milhões e deve pedir um valor próximo para liberar o goleiro em definitivo.

Em 2022, Ivan entrou em campo em apenas sete oportunidades, sendo três pelo Corinthians e quatro no Zenit. O goleiro foi para a Rússia por empréstimo de uma temporada, em negócio que envolveu a ida de Yuri Alberto ao Timão.

Com a inclusão de Du Queiroz e Robert Renan na negociação, o Zenit optou por liberar Ivan e, por isso, o goleiro retornou ao Brasil. O Corinthians conta com Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli para a posição.