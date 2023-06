Ituano x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (10), no Estádio Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Atlétigo-GO se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de perder os seus primeiros cinco jogos fora de casa, o Ituano conquistou os primeiros três pontos na Série B ao bater o Botafogo-SP por 2 a 0 na última rodada, no estádio Santa Cruz. O resultado deixou a equipe no meio da tabela, com 13 pontos e mais afastada da zona de rebaixamento.

"O nosso primeiro objetivo é não brigar lá embaixo, mas brigar na parte de cima. Agora, uma das coisas que foi bem conversada e alinhada é a maneira como vamos jogar: agressiva, pra frente e buscando o gol. Temos um longo caminho a construir, mas é passo a passo. O importante é a vitória. O primeiro passo é ficar na página de cima e durante o campeonato, se tivermos a possibilidade, por que não brigar lá em cima", afirmou o técnico Marcinho.

Do outro lado, o Atlético-GO chega pressionado após uma sequência de cinco jogos sem vitória, com três derrotas e dois empates. Até o momento, a equipe ocupa o décimo lugar, com 16 pontos e um aproveitamento de 48%.

"É um momento difícil que estamos passando. Mas não tem segredo. Temos que trabalhar mais e nos unir cada vez mais para sair dessa situação. Tenho certeza que temos capacidade. Já demonstramos isso dentro da competição. Temos que ter confiança para fazer nosso melhor e encaixar as vitórias. Temos que trabalhar, não tem outra palavra.", afirmou Heron.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Rafael Pereira e Marthã; Thiaguinho, Eduardo Person e Richard; Felipe Saraiva, Hélio Borges e Quirino Pizarro. Técnico: Marcinho.

Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva, Emerson Santos, Heron e Jefferson; Renato Alves, Bruno Tubarão e Shaylon; Gustavo Coutinho, Kelvin e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?