Islândia x Portugal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro 2024

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (20), pela quarta rodada do Grupo J; veja como acompanhar na TV e na internet

Portugal e Islândia se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), a partir das 15h45 (de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV4, na TV fechada.

Embalado com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Euro, Portugal segue na liderança isolada do Grupo J com nove pontos. Até aqui, a seleção venceu o Liechtenstein por 4 a 0, o Luxemburgo por 6 a 0 e a Bósnia por 3 a 0, e ainda não sofreu gols até agora, ao lado de França, Sérvia e Hungria, enquanto nenhuma equipe consegue superar sua marca de 13 gols marcados.

Vale lembrar que a seleção de Portugal após vencer a Euro 2016, não conseguiu avançar além das oitavas de final na Euro 2020. Na Copa do Mundo do Qatar, chegou às quartas de final, porém foram eliminados pela seleção de Marrocos com uma derrota por 1 a 0.

Do outro lado, a Islândia, em quinto lugar com apenas três pontos, busca a recuperação. Após estrear com derrota para a Bósnia por 3 a 0, se recuperou com uma goleada aplicada sobre o Liechtenstein por 7 a 0, mas voltou a perder para Eslováquia por 2 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Portugal: Patricio; A Pereira, Dias, A. Silva; Cancelo, Neves, Fernandes, Guerreiro; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Felix.

Islândia: Runarsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Magnusson; J. Gudmundsson, Fridriksson, Willumsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson.

Desfalques

Portugal

Gonçalo Ramos, com lesão na coxa direita, foi dispensado.

Islândia

Sem desfalques confirmados.

