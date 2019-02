Isco é confirmado no grupo do Real Madrid para El Clásico’

O meia espanhol, entretanto, pode nem mesmo ficar no banco de reservas contra o Barcelona

Pouco utilizado pelo técnico Santiago Solari, o meia Isco foi confirmado no grupo de jogadores que viajaram para Barcelona para o clássico que será disputado nesta quarta-feira (06) pela semifinal da Copa do Rei.

Entretanto, isso não garante ao camisa 22 um lugar sequer no banco de reservas para o duelo de ida. Isso porque a lista de Solari conta com um total de 21 atletas. Ou seja: Solari ainda vai deixar três de fora. Um deles será o terceiro goleiro, Altube.

Desde que o argentino assumiu o comando do Real Madrid, após a demissão de Julen Lopetegui, Isco viu as suas chances praticamente acabarem no time do Real Madrid. O seu status de titular mudou completamente e o espanhol não fez questão de esconder a sua insatisfação.

Nos 20 jogos que foi relacionado por Solari, Isco foi titular em apenas três e sequer deixou o banco de reservas em outros seis.