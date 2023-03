Irlanda x França ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira (27), pela segunda rodada do Grupo B; veja como acompanhar na TV

França e Irlanda se enfrentam na tarde desta segunda-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, pela segunda rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de golear a Holanda por 4 a 0 na rodada de estreia, a França busca emplacar a segunda vitória consecutiva para se manter na liderança do Grupo B. Do outro lado, a Irlanda fará o seu primeiro jogo no torneio. Os irlandeses vem de vitória sobre a Letônia por 3 a 2, em amistoso preparatório.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, a França registra nove vitórias, contra apenas quatro da Irlanda, além de cinco empates. No último encontro, em amistoso realizado em 2018, os Bleus venceram por 2 a 0.

Os convocados da França

Goleiros: Mike Maignan, Alphonse Aréola e Brice Samba;

Mike Maignan, Alphonse Aréola e Brice Samba; Defensores: Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba e Dayot Upamecano;

Meias: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram e Jordan Veretout;

Atacantes: Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Kylian Mbappé e Marcus Thuram.

Prováveis escalações

França: Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

Irlanda: Bazunu; Egan, Collins, O'Shea; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, O'Dowda; Ferguson, Obafemi.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Irlanda

Com lesão na coxa, Seamus Coleman segue como desfalque.

Classificação das Eliminatórias da Euro 2024 - Grupo B

POS. TIME P V E D SG 1º França 3 1 0 0 4 2º Grécia 3 1 0 0 3 3º Irlanda 0 0 0 0 0 4º Gibraltar 0 0 0 1 -3 5º Holanda 0 0 0 1 -4

Veja a classificação completa das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Quando é?