Messi ganha descanso no Barcelona até na Liga dos Campeões e não pega a Inter

O argentino fica de fora do último jogo da fase de grupos; o Barça já está classificado

Para o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o já classificado em primeiro, Ernesto Valverde deixou Lionel Messi de fora da lista de convocados. O técnico do Braça optou por deixar o craque argentino descansando. Além dele, Piqué e Sergi Roberto também ficam descansando.

Outras baixas do time catalão são: Jordi Alba e Nelson Semedo que ainda não foram liberados pelos médicos, apesar de já terem começado os treinos com o time. Os dois só devem voltar aos gramados contra o , logo antes do clássico contra o , no dia 18. Ansu Fati, por sua vez, foi liberado e viaja à Milão.

O jogo não vale nada para o Barça, mas define o futuro da Inter na competição. Caso não ganhe, a Velha Senhora pode perder a vaga para o .