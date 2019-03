International Board anuncia mudanças nas regras do futebol

Confira as mudanças que vão começar a valer a partir do dia 1 de junho

A International Board (IFAB), responsável por rever as regras e propor melhorias para as partidas de futebol, anunciou neste sábado (2) uma série de novidades e mudanças de diretrizes para os jogos da modalidade em todo o mundo. As alterações foram debatidas em um encontro do órgão em Aberdeen, na Escócia, e passarão a entrar em vigor a partir do dia 1 de junho.

Uma das mudanças que, inclusive, já terá valia na Copa América que será realizada no Brasil em junho, é a revisão dainterpretação dos lances envolvendo toque de mão para marcar um gol ou para dar origem à jogada que resulta em gol. A orientação é que, mesmo que o contato não seja intencional, a arbitragem assinale a falta.

A IFAB também explicitou a obrigatoriedade do jogador sair pela linha de campo, podendo ser a lateral ou de fundo para ser substituído. A intenção é deixar as partidas dinâmicas e coibir as ações de anti-jogo. Ainda sobre as linhas, não será mais necessário que a bola ultrapasse o limite da grande área em cobranças de tiro de meta ou de faltas dentro da área.

A decisão polêmica ficou por conta da possibilidade de membros da comissão técnica poderem ser punidos com cartões amarelo e vermelho, assim como os atletas. Já a arbitragem também receberá a orientação para paralisar o jogo caso a bola bata em seu corpo e que reinicie a partida com bola ao chão.

A entidade determinou ainda que não é mais necessário que os goleiros fiquem com os dois pés em cima da linha para aguardar a cobrança de pênalti, permitindo apenas um deles.

A IFAB divulgou relatório de análise sobre a experiência com o árbitro de vídeo até o momento no cenário internacional do futebol e "expressou sua satisfação com o impacto significante e o sucesso que o VAR teve".