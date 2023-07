Internacional supera concorrência e acerta contratação de Bruno Henrique

Volante de 33 anos vai assinar contrato com o Colorado até o fim de 2025; Santos e Cruzeiro também fizeram propostas

O Internacional acertou a contratação do volante Bruno Henrique no mercado da bola, como soube a GOAL. O meio-campista de 33 anos é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para assinar o contrato.

O período do vínculo ainda não foi informado, mas o jogador deve assinar até o fim de 2025 com os gaúchos. O acordo deve ser confirmado pelo clube nas próximas horas. A diretoria já prepara o anúncio do atleta.

O Colorado venceu a concorrência com outro clubes do futebol brasileiro para levar o volante, que tem passagens vitoriosas por Corinthians e Palmeiras. O Santos também apresentou uma proposta recentemente, mas não chegou a um acordo com o atleta – o projeto para a ida ao Beira-Rio foi considerado mais vantajoso.

O Cruzeiro também havia enviado uma proposta pela contratação do jogador, mas adiantou ao estafe de Bruno Henrique que não aumentaria os números com a chegada de novos interessados. A diretoria de Ronaldo Fenômeno evita entrar em leilão pela aquisição de reforços.

Além de Santos e Cruzeiro, outros dois clubes fizeram consulta pelo volante, mas não enviaram propostas. Fluminense e Vasco sondaram a situação do jogador, mas nem sequer apresentaram um projeto aos empresários do atleta.

Bruno Henrique tinha contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, até 30 de setembro de 2023 e queria renovar o compromisso. Entretanto, não houve interesse do clube em permanecer com o meio-campista. O desejo do jogador e da família era a sequência no país, mas não houve propostas para a permanência.