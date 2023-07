Santos faz proposta por Bruno Henrique, que ainda conversa com o Internacional

Fluminense e Vasco fizeram consulta pelo volante de 33 anos; Cruzeiro tem interesse, mas não entrará em leilão

O Santos entrou na briga pela contratação do volante Bruno Henrique, ex-jogador de Corinthians e Palmeiras, como soube a GOAL. A proposta dos paulistas é superior à apresentada pelo Internacional.

A busca pelo jogador é avalizada pelo técnico Paulo Turra. O diretor de futebol Falcão é quem negocia com o estafe do jogador no mercado da bola. A ideia é que ele se torne um dos pilares do meio de campo da equipe.

Fluminense e Vasco também fizeram consulta pelo jogador, mas ainda não fizeram uma oferta formal. A dupla do Rio de Janeiro avalia a possibilidade de enviar uma proposta ao atleta nesta janela de transferências. O Cruzeiro chegou a conversar com o estafe do atleta, mas não está disposto a entrar em leilão por contratações.

O meio-campista de 33 anos avalia a melhor opção para o decorrer da temporada. O atleta, que venceu o Brasileirão por Corinthians e Palmeiras, escolherá a proposta mais vantajosa para o futuro da carreira. Ele não deve priorizar questão financeira, mas, sim, um projeto competitivo.

Bruno Henrique está livre no mercado da bola desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador, a princípio, gostaria de permanecer no clube, mas não obteve resposta positiva dos sauditas.

O interesse do Santos na contratação do volante foi inicialmente divulgado pela Gazeta Esportiva e confirmado pelo reportagem da GOAL. Bruno Henrique ainda não tem previsão para tomar uma decisão sobre o futuro.

O volante, que também defendeu as cores da Portuguesa no Brasil, disputou 29 partidas pelo time saudita na atual temporada, somando 2.598 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu duas assistências.