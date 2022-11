Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Colorado busca confirmar o segundo lugar do Campeonato Brasileiro 2022; veja como acompanhar ao vivo na TV

Buscando confirmar a vice-liderança, o Internacional recebe o Palmeiras, campeão, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Internacional, segundo colocado do Brasileirão, com 70 pontos, precisa de apenas um empate para confirmar o vice-campeonato.

Johnny, que se recupera de uma contusão no joelho direito, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Mano Menezes pode optar pela entrada de Matheus Dias.

Já o Palmeiras, com 11 pontos de vantagem para o Colorado, não poderá contar com Weverton, convocado para a seleção brasileira, e Gómez, suspenso.

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 36 vitórias, contra 27 do Palmeiras, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Verdão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, Carlos de Pena, Taison, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Escalação do provável PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

Desfalques

Internacional

Rodrigo Moledo, Alan Patrick e David, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Palmeiras

Piquerez, Jailson e Raphael Veiga, machucados, e Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Palmeiras nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,45 na vitória do Colorado, $ 3,30 no empate e $ 2,90 caso o Verdão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 3,20 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,90 para o Colorado, e $ 2,10 para o Palmeiras.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Beira-Rio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: BRUNO ARLEU DE ARAÚJO (árbitro), THIAGO HENRIQUE NETO e NAILTON JUNIOR DE SOUSA (assistentes), JONATHAN BENKENSTEIN (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)