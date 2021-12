Internacional prepara pacote de reforços com Nikão, Marinho e Wesley Moraes

A direção do Internacional está preparando um pacote de reforços para a temporada 2022. As prioridades são um lateral direito, atacantes pelos lados de campo, um centroavante e um jogador de meio de campo: nomes como Marinho, Nikão e Wesley Moraes vão ganhando força nos bastidores colorados.

Com pouco dinheiro para investir, a direção colorada tenta na base da criatividade buscar os reforços. Atletas com o contrato acabando com os seus clubes são os alvos preferidos dos dirigentes colorados.

Recentemente o executivo de futebol Paulo Bracks revelou que o objetivo é contratar jogadores experientes. “Experiência significa rodagem, não só idade”, destacou Bracks.

Para o ataque, o Inter está investindo na contratação de Marinho, que tem contrato até o final de 2022 e deseja sair do Santos mas espera uma proposta do mundo árabe, que ainda não chegou. O Colorado já fez a proposta para o clube paulista e também para o jogador. O negócio segue em compasso de espera.

Em relação ao centroavante, o Inter está fechando a contratação de Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e viria por empréstimo até o final de 2022.

Mas o grande reforço para a temporada de 2022 será a contratação do meia ofensivo Nikão, que está com contrato encerrando com o Athlético-PR e já havia revelado que não iria permanecer no Furacão. A proposta do Colorado agradou ao jogador que, se fechar com o Inter, vai ser um dos maiores salários do elenco, ao lado de Taison.

O planejamento da direção é de anunciar Nikão nos primeiros dias de janeiro. Porém a concorrência é forte, já que clubes do Brasil e do exterior também demonstraram interesse no meia-atacante.