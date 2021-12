Inter tenta Marinho e oferece perdão de dívida e Marcos Guilherme em definitivo para o Santos

A direção do Internacional está disposta a contratar jogadores antes de definir o técnico que vai comandar o time em 2022. Um lateral direito, um centroavante e um atacante que atue pelas extremas, estes são os alvos do departamento de futebol colorado para reforçar o elenco para o ano que vem.

O extrema que o Inter está tentando é Marinho, que tem contrato com o Santos até o final de 2022 e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube em junho do ano que vem, saindo de graça no final da próxima temporada.

A primeira proposta do Inter foi de perdoar uma dívida de cinco milhões de reais que o Santos tem com o Colorado pela contratação de Eduardo Sasha. Esta dívida foi repactuada e está parcelada em 11 parcelas para ser paga durante o ano de 2022.

Além do perdão da dívida, o Inter ofereceu o atacante Marcos Guilherme, que pertence ao Colorado e está emprestado para o Santos até junho do ano que vem. Marcos Guilherme ficaria em definitivo na Vila Belmiro. Outro jogador pode ser incluído no negócio, mas vai depender de quem o Santos escolher. O volante Rodrigo Dourado seria uma alternativa.

A proposta está sendo analisada pelos dirigentes do Santos, que pretende receber um valor em dinheiro para liberar o jogador.