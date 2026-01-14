Internacional x Nacional-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copinha 2026

Internacional e Nacional-SP se enfrentam neste quinta-feira (15), às 11h (de Brasília), no Comendador Souza, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Internacional chega embalado para o confronto após golear o Retrô por 4 a 0 na segunda fase da Copinha. Apesar de ter terminado a fase de grupos atrás do próprio Nacional, o Colorado não encontrou dificuldades para avançar para a terceira fase e enfrentar novamente a equipe paulista.

Do outro lado, o Nacional vem embalado: após se classificar em primeiro no seu grupo, garantiu a vaga na terciera fase vencendo a Juventus-SP por 2 a 0. Na partida, a equipe se mostrou forte tanto no ataque quanto na defesa, aproveitando bem as oportunidades criadas.

No confronto da fase de grupos, o Nacional atropelou o Inter em uma vitória por 3 a 0. Nesta terceira fase, os gaúchos prometem fazer jogo duro para tentar a classificação e não repetir a derrota.

Internacional: Filipe; Jhonatan, João Miranda, João Dalla Corte e Édson Machado; Esley, Luiz Felipe, Lorenzo e Dudu; Gustavo Ulguim e Gabriel Ryan. Técnico: Mário Jorge

Nacional-SP: Paulo Sérgio; Felipe Lima, João Pedro, Antonio Gabriel e Gustavo Moraes; João Pedro e Barbalho; Heverton, Kleber, Roger Almeida e Matheus Brito. Técnico: Edson Kruss

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Nacional-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Comendador Souza - São Paulo, SP

