Internacional x Nacional de Montevidéu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Colorado entra em campo nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do grupo B; veja como acompanhar na internet

Internacional e Nacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Após vencer o Goiás por 1 a 0, o Internacional direciona seu foco para a disputa da Libertadores. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, dois a menos que o líder Nacional. Na primeira rodada, o Colorado empatou por 1 a 1 com o Independiente Medellín, mas venceu o Metropolitanos por 1 a 0 na segunda rodada.

"Todos nós sabemos como é o futebol uruguaio. Eles não se importam de jogar sem a bola. É um tipo de futebol difícil de enfrentar.", afirmou Mano Menezes.

Do outro lado, o Nacional chega embalado com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Uruguaio, e agora busca manter o aproveitamento de 100% na Libertadores. Na primeira rodada, venceu o Metropolitanos e o Independiente Medellín.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, Johnny, Mauricio (Pedro Henrique), Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano) Técnico: Mano Menezes.

Nacional de Montevidéu: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Montiel, Rodriguez, Martinez, Fagundez e Zabala; Ignacio Ramirez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Desfalques

Internacional

Aránguiz e Gabriel seguem lesionados.

Nacional de Montevidéu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?