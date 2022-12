Internacional insiste em Lucas Romero e pode aplicar chapéu no Cruzeiro

Diretor do Independiente, Jorge Damiani, diz que negócio avançou com o Colorado. Ele havia dito que o Cruzeiro tinha encaminhado acordo

O Internacional insiste em Lucas Romero a pedido de Mano Menezes, embora o atleta tenha bases negociadas com o Cruzeiro. O diretor do Independiente, Jorge Damiani, disse à GOAL que os gaúchos estão próximos de um acordo pelo jogador — o mesmo já havia dito que a situação estava encaminhada com os mineiros.

Perguntado sobre o favorito para contar com o volante no mercado da bola, o dirigente afirmou: "Lucas Romero está mais perto do Inter neste momento", disse à GOAL por meio de mensagem telefônica.

"Creio que o negócio será fechado com o Internacional por um pouco menos de um milhão de dólares", acrescentou Jorge Damiani na mesma conversa com a reportagem.

O acordo entre Internacional e Lucas Romero pode ocorrer ainda no mercado da bola, com o jogador chegando ao Beira-Rio nos próximos dias. O volante de 28 anos tem compromisso com os argentinos até junho de 2023.

O meio-campista é uma indicação de Mano Menezes, técnico com o qual trabalhou durante passagem pelo Cruzeiro. Juntos, eles foram bicampeões da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.

Na última segunda-feira (12), o mesmo diretor de futebol do Independiente, Jorge Damiani, havia dito à GOAL que a situação estava encaminhada com o Cruzeiro e que o clube mineiro se responsabilizaria pelo pagamento de US$ 1 milhão (R$ 5,28 milhões na cotação atual). Fontes do próprio clube e do estafe de Lucas Romero confirmaram a situação.