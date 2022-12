Cruzeiro encaminha compra de Lucas Romero por US$ 1 milhão

Volante de 28 anos está prestes a deixar o Independiente, da Argentina, para defender novamente o Cruzeiro

O Cruzeiro tem negociação encaminhada para contratar o volante Lucas Romero, do Independiente, da Argentina, por US$ 1 milhão (R$ 5,34 milhões na cotação atual). A informação foi adiantada pelo jornalista Thiago Valu e confirmada pela GOAL.

Os mineiros chegaram a um acordo com os argentinos a fim de anunciar o volante de 28 anos no mercado da bola. As tratativas foram conduzidas pelo diretor de futebol Pedro Martins com o estafe do atleta, liderado pelo empresário Christian Bragarnik.

A reportagem apurou que o meio-campista deve assinar um contrato entre três e quatro temporadas na Toca da Raposa II – o tempo de contrato ainda é discutido com o estafe do jogador.

Lucas Romero já tinha esboçado o desejo de voltar ao Cruzeiro, clube que defendeu entre 2016 e 2019. O atleta foi bicampeão da Copa do Brasil pelo clube e tinha desejo de retornar.

Romero tem contrato com o Independiente até junho de 2023, mas não estava disposto a renovar o compromisso. O meio-campista já havia pedido para voltar ao Brasil – o Internacional era outro interessado em contrata-lo.