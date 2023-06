Internacional x Independiente Medellín ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Colorado busca a classificação às oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Independiente Medellín na noite desta quarta-feira (28), no Beira-Rio, pela última rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming. A narração será de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola.

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Internacional volta as atenções para a Libertadores em busca da classificação às oitavas de final. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, e para não depender do resultado do Nacional em Montevidéu, o Colorado precisa vencer em casa.

Até aqui, o time gaúcho soma duas vitórias e três empates, com aproveitamento de 60%. Uma vitória garante o time como líder do Grupo B. Porém, em caso de derrota ou empate, pode ser eliminado da Libertadores.

"Vamos ter a maioria dos nossos jogadores à disposição. Não temos dúvida da dificuldade do jogo. É uma decisão, com uma pressão maior. Vamos estar preparados para não deixar escapar dessa vez", afirmou Mano Menezes.

Do outro lado, o Independiente Medellín, com duas derrotas consecutivas no Campeonato Colombiano, volta a campo buscando confirmar a classificação ao mata-mata da Libertadores. No momento, ocupa a liderança do Grupo B, com 10 pontos. Foram três vitórias, um empates e uma derrota. Vale lembrar que na estreia do torneio, Medellín e Inter empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín: Mosquera; Monroy, Palacios, Cadavid e Londoño; Torres e Alvarado; Cetré, Monsalve e Batalla; Pons. Técnico: Sebastián Botero (interino).

Desfalques

Internacional

Nico Hernández cumprirá suspensão.

Indep. Medellín

Sem desfalques confirmados.

Quando é?