Internacional x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Ferroviária se enfrentam na manhã deste domingo (18), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Centenario, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A volta está marcada para o próximo domingo (25), na Fonte Luminosa. A partida terá transmissão da Globo (para Rio Grande do Sul e São Carlos), na TV aberta.

O Internacional chegou às quartas de final do Brasileirão após ter terminado a primeira fase em sexto lugar, com 28 pontos. Foram nove vitórias, um empate e derrotas, com aproveitamento de 62%.

Do outro lado, a Ferroviária encerrou a sua participação na primeira fase em terceiro lugar, somando 34 pontos. Durante a competição, a equipe obteve 11 vitórias, um empate e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 75%.

Prováveis escalações

Internacional feminino: Gabriela, Tamara, Dayana, Isabela, Zoio, Bruna, Pat, Belen, Priscila, Isadora e Djenifer.

Ferroviária feminino: Luciana, Daiana, Nicoly, Barrinha e Aline, Ingryd, Larissa ePatricia, Mylena, Gessica e Raquel.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?