Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Internacional e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Internacional volta a campo em busca da recuperação. Na luta contra o rebaixamento, o Colorado está a três pontos do Santos, equipe que abre o Z-4. Na última rodada, perdeu para o Vitória por 1 a 0.
Por outro lado, o Bahia está na briga pela classificação direta para a Libertadores 2026. Em quinto lugar, com 52 pontos, o Tricolor Baiano foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Ramos Mingo, que cumpriu suspensão contra o Galo.
Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré (Ricardo Mathias).
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José (Tiago).
Desfalques
Internacional
Rochet e Braian Aguirre seguem lesionados.
Bahia
Kanu cumprirá suspensão, enquanto Gabriel Xavier, Kayky, Mateo Sanabria, Gilberto e Caio Alexandre estão machucados.
Quando é?
- Data: sábado, 08 de novembro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 63 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, contra o Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Baiano venceu por 1 a 0.