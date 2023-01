Internacional x Aster ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela segunda fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Internacional e Aster se enfrentam na noite desta sexra-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda fase da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Internacional encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 7, com sete pontos. Venceu o Rosário Central por 2 a 0, e o Fluminense-PI por 3 a 1, além de empatar com o Oeste sem gols.

Já o Aster terminou na vice-liderança do Grupo 23, com seis pontos. Venceu o Vitória (1 a 0) e o Paraná (2 a 1), mas foi derrotado pelo SKA (2 a 1).

Vale lembrar que o Internacional conquistou a Copinha nas edições de 1974, 1978, 1980, 1998, 2020.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Aster: Lucas; Gaúcho, Breno, Marquinhos e Jean; Fred (Galo), Capiva, Dieguinho e Gustavinho; Marcão e Marlon.

Escalação do provável do Internacional: João Vítor; Allan Aniz, Samuel, Bastian e Rangel; Moretti, Tortello, Lipe e Matteo; Vinicius Souza e Fellipe Resende.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Aster

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 24

POS. TIME P V E D SG 1º Internacional 7 2 1 0 4 2º Oeste 7 2 1 0 2 3º Rosário Central 3 1 0 2 1 4º Fluminense-PI 0 0 0 3 -7

Quando é?