Internacional x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (1), a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após a derrota para o Coritiba por 4 a 3, o Internacional não poderá contar com Vitão, expulso na última rodada. Assim, Igor Gomes deve reforçar a defesa.

Do outro lado, o América-MG, na lanterna do Brasileirão, com 19 pontos, está a 15 do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

"Hoje estamos pensando no dia a dia. Não é momento para falar e tomar decisões (sobre a próxima temporada). É uma conversa com a diretoria, ver a situação de cada atleta, ver a finalização do torneio, que para a gente é muito importante. Não gosto de jogadores que se veem como derrotados. Vamos lutar até o final. E gosto de ver isso nos jogadores. Hoje não posso pensar em 2024, tenho que pensar no Internacional e tentar fazer o melhor possível. Estamos demonstrado trabalho, mas estamos muito chateados de levar muitos gols, de não conseguir manter o jogo", afirmou Bustos, que pode ter a sua equipe rebaixada nesta rodada.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 17 vitórias, contra sete do América-MG, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Colorado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nicolás Hernandez e Dalbert; Aránguiz, Jhonny e Alan Patrick; Maurício, Carlos De Pena e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

América-MG: Jori; Danilo Avelar, Iago Maidana e Ricardo Silva; Rodriguinho, Juninho, Emmanuel Martínez, Marlon Lopes e Alê; Benítez e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Internacional

Renê, com lesão muscular na coxa esquerda, e Vitão, Johnny e Mauricio, suspensos, estão fora.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?